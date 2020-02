Tottenham de Mourinho perde na recepção ao Leipzig

A Atalanta deu hoje um passo importante rumo aos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao golear o Valência (4-1), enquanto o Tottenham, de José Mourinho, perdeu pela margem mínima na receção ao Leipzig (1-0).

Em Londres, o conjunto orientado pelo técnico português, finalista da última edição da prova, apresentou-se privado das duas principais unidades ofensivas, Harry Kane e Son, ambos lesionados, mas com o internacional luso Gedson Fernandes entre os titulares.

O Leipzig, estreante nesta fase da competição, dominou durante grande parte do encontro, dispôs de boas situações e acabou por chegar ao golo do triunfo em cima da hora de jogo, através de uma grande penalidade convertida pelo avançado Timo Werner, aos 58 minutos.

O jogo da segunda mão, na Alemanha, está agendado para 10 de março, mesmo dia em que o Valência recebe a Atalanta, depois de hoje ter sido goleado na visita a Itália, por esclarecedores 4-1, num encontro no qual o internacional português Gonçalo Guedes integrou o ‘onze’ dos valencianos.

A formação de Bergamo adiantou-se no marcador aos 16 minutos, por intermédio do holandês Hans Hateboer, e dilatou a vantagem perto do intervalo, com um tento do esloveno Josip Ilicic, aos 42 minutos.

No segundo tempo, o suíço Remo Freuler, aos 57 minutos, e novamente Hateboer, aos 63, deram expressão ao marcador, antes de o russo Denis Cheryshev atenuar os números do desaire dos visitantes, aos 66.

Na terça-feira, no arranque dos ‘oitavos’, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund impuseram-se na receção a Liverpool e Paris Saint-Germain, respetivamente. Os ‘colchoneros’ venceram por 1-0 os campeões europeus e os germânicos superaram os gauleses por 2-1.

As restantes partidas da primeira mão dos oitavos de final disputam-se na próxima semana. Em 25 de fevereiro, realizam-se os jogos Chelsea-Bayern de Munique e Nápoles-FC Barcelona, enquanto o Lyon-Juventus e o Real Madrid-Manchester City estão agendados para o dia seguinte.