Torneio de padel dá o mote para a dádiva de sangue

O Centro de Padel do Funchal, localizado na Rua das Hortas, prepara-se para acolher, entre os dias 11 e 16 de Fevereiro, um torneio de padel sob o mote ‘Sangue é Vida’. Estão inscritos 120 atletas e constituídas 24 equipas.

Este torneio foi hoje apresentado pelo Serviço de Saúde do RAM, promotor do evento, através do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional e com a parceria da Associação de Dadores de Sangue da Região Autónoma da Madeira (ADSRAM). “ Esta iniciativa de cariz desportista tem como principal objetivo incentivar à dádiva de sangue e angariar novos dadores de sangue e, paralelamente, dar visibilidade ao papel central e imprescindível que o dador benévolo de sangue desempenha na sociedade”, refere nota enviada à imprensa.

O SESARAM explica que “esta temática assume particular relevância numa Região como a Madeira, isolada geograficamente do território continental, onde as reservas de componentes sanguíneos dependem exclusivamente do espírito solidário e responsável dos dadores”.