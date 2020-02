Taça da Madeira de Maratona de Canoagem realiza-se este sábado

Realiza-se este sábado, dia 29 de Fevereiro, a Taça da Madeira de Maratona, numa organização da Associação Regional de Canoagem da Madeira.

A competição terá lugar, pelas 09 horas, no Porto do Funchal, e é destinada aos Séniores, Juniores e Veteranos A, B e C.

A organização alerta que a competição, anteriormente agendada para as 10 horas, foi antecipada em uma

hora (com a reunião de delegados a decorrer às 08 horas e a largada às 09 horas), em virtude do movimento portuário.

Os Séniores Masculinos terão um percurso de 20Km (10 voltas ao percurso) enquanto que as restantes categorias percorrerão 16km (8 voltas ao percurso).

Encontram-se inscritos 34 atletas, oriundo da Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar e do Clube Naval do Funchal.

Os campeões regionais, irão representar a Madeira, na taça da especialidade, a ter lugar no dia 9 de Maio em Montalegre.