Surfista açoriano eliminado nos ‘oitavos’ em prova de qualificação no Havai

O jovem surfista português Jácome Correia foi hoje eliminado nos oitavos de final do Sunset Open, prova do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf que decorre no Havai, e onde já não há portugueses em competição.

O atleta açoriano, de 21 anos, ficou no terceiro posto da sexta bateria da ronda quatro com uma pontuação de 4,05 pontos (em 20 possíveis), atrás do havaiano Koa Smith (12,05) e do australiano Mitch Coleborn (4,25), num ‘heat’ (bateria) em que o havaiano Lucas Godfrey ficou no último lugar (3,40), falhando a qualificação para os quartos de final do campeonato de 1.000 pontos disputado na famosa praia de Sunset Beach, na ilha de Oahu.

Os outros dois surfistas portugueses em prova, Luis Perloiro e Gabriel Ribeiro, também já tinham ficado pelo caminho, sendo eliminados na terceira e na primeira ronda, respetivamente.

Na outra prova do circuito de qualificação que está a decorrer, o Pro Taghazout Bay (5.000 pontos), em Marrocos, onde competem os melhores surfistas portugueses da atualidade, houve melhores notícias, embora o campeonato ainda se encontre numa fase inicial.

Frederico Morais, também conhecido como Kikas, apurou-se para a terceira ronda ao vencer a 13.ª bateria (16,27 pontos), sendo acompanhado por Pedro Henrique (11,16), que ficou em segundo no mesmo ‘heat’. Já Vasco Ribeiro venceu o 11.º ‘heat’ (16,70) e também avançou na competição, tal como Guilherme Fonseca (8,27), segundo classificado na 18.ª bateria.

Além destes quatro surfistas, o contingente português na terceira ronda pode ser alargado caso Afonso Antunes e Pedro Coelho, que vão ambos disputar o 22.º ‘heat’, também consigam o apuramento.

Pelo caminho ficou o campeão nacional Miguel Blanco, que terminou a 20.ª bateria na quarta e última posição (10,23), tal como Diogo Martins, que também caiu na segunda ronda. Gonçalo Vieira, Martim Carrasco, Francisco Almeida, Eduardo Fernandes, Sidney Guimarães e Francisco Carrasco já tinham sido todos eliminados na primeira ronda.