Um golo do esloveno Šporar (13 minutos) e outro do equatoriano Gonzalo Plata (42 minutos) asseguraram a vitória do Sporting frente ao Boavista, esta noite, no Estádio de Alvalade. Ambos os jogadores estrearam-se a marcar em jogos para a I Liga.

Com esta vitória, a equipa lisboeta fica com 39 pontos e sobe provisoriamente ao terceiro lugar. No entanto, pode ainda ser ultrapassado pelo Braga, que tem 37 pontos e joga ainda esta noite, em casa, frente ao Vitória de Setúbal.