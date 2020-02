Sporting perde com Basaksehir e é eliminado da competição

O Sporting perdeu hoje por 4-1, após prolongamento, frente aos turcos do Basaksehir, em jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, e foi eliminado da competição.

A jogar em casa, a equipa turca adiantou-se no marcador aos 31 minutos, com um golo de Skrtel, e ampliou a vantagem por intermédio de Aleksic, aos 45. Na segunda parte o Sporting conseguiu reduzir, com um golo de Vietto, aos 68, mas Visca, aos 90+1, marcou e levou o jogo para prolongamento.

No prolongamento, o mesmo Visca, de grande penalidade, aos 119 minutos, marcou o golo que garantiu o apuramento da equipa turca, depois de o Sporting ter vencido o jogo da primeira, no estádio José Alvalade, por 3-1.