Sporting e Benfica respondem a FC Porto e Sporting de Braga no encontro com equipas madeirenses

O Sporting, que recebe o Nacional, e o Benfica, de visita ao Marítimo, vão procurar responder hoje ao FC Porto e ao Sporting de Braga, já vencedores na 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os ‘leões’ são a única equipa 100% vitoriosa em casa, onde já ganharam por seis vezes, e também só conhecem o sabor do triunfo na ‘era’ Marcel Keiser, que ganhou os cinco jogos em que comandou a equipa, dois deles no campeonato.

Por seu lado, o Nacional chega a Alvalade no seu melhor período da temporada, já que pontuou nos últimos quatro jogos do campeonato, com dois empates e duas vitórias, uma delas fora, no reduto do Desportivo das Aves.

Ao contrário do Sporting, o Benfica não mudou de treinador, mas desde que a saída de Rui Vitória esteve por um ‘fio’, após o desaire por 5-1 em Munique, para a ‘Champions’, a equipa soma quatro triunfos seguidos - dois na I Liga - e sem golos sofridos.

Nos jogos realizados como visitante no campeonato, o Benfica conta quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Em contraste com os ‘encarnados’, o Marítimo, agora liderado pelo ex-jogador ‘encarnado’ Petit, vai numa série de oito jogos sem ganhar na I Liga, com seis derrotas e dois empates, um deles na derradeira jornada, em Santa Maria da Feira.

Depois de disputados, na sexta-feira e no sábado, os primeiros seis jogos da ronda, o FC Porto, vencedor por 2-1 no reduto do Santa Clara, soma 33 pontos, contra 30 do Sporting de Braga, que goleou em casa o Feirense por 4-0, 28 do Sporting e 26 do Benfica.

No outro encontro do dia, o Rio Ave e o Belenenses defrontam-se em Vila do Conde, num jogo cujo prémio do triunfo é igualar o Vitória de Guimarães no quinto lugar.

Programa e resultados da 13.ª jornada:

- Sexta-feira, 14 dez:

Portimonense -- Vitória de Setúbal, 3-1

Sporting de Braga -- Feirense, 4-0

- Sábado, 15 dez:

Boavista -- Tondela, 2-0

Desportivo de Chaves -- Moreirense, 1-2

Desportivo das Aves -- Vitória de Guimarães, 1-1

Santa Clara -- FC Porto, 1-2

- Domingo, 16 dez:

Rio Ave -- Belenenses, 15h00

Marítimo -- Benfica, 17h30

Sporting -- Nacional, 20h00