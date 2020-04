Sporting adia Congresso Leonino

A 10.ª edição do Congresso Leonino, reagendada para 23 e 24 de maio, depois de inicialmente marcada para 16 e 17 de novembro de 2019, em Beja, foi adiada “para data a designar posteriormente”, anunciou hoje o Sporting.

O clube informa que o adiamento do Congresso Leonino se deve ao “contexto excecional que se vive, devido à pandemia da covid-19”, e foi tomado “em consonância com as recomendações da Direção-Geral da Saúde” e “da declaração do estado de emergência em Portugal”.

“De salientar que esta medida integra o plano de contingência implementado pelo clube em total alinhamento com as recomendações e orientações dos diferentes organismos públicos, de forma a salvaguardar a saúde pública”, refere o comunicado.

A 10.ª edição do Congresso Leonino esteve inicialmente prevista para 16 e 17 de novembro, em Beja, mas foi adiada para o decurso do primeiro semestre de 2020 devido à falta de mobilização por parte dos sócios e à “situação de vivência associativa complexa e com várias tensões”.

Os temas previstos para debate em Beja estavam divididos em quatro secções, estando a primeira focada no clube, sócios e adeptos, a segunda na estratégia para o futebol, a terceira na estratégia para as modalidades e a quarta na sustentabilidade financeira e marca Sporting.

