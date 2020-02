Sócios do União exigem a expulsão de António Lopes

O Presidente do Conselho de Administração do União não aceita “lições de Unionismo” do accionista António Lopes, que terá feito saber em alguns círculos da sua confiança estar descontente com o rumo que a SAD leva.

Postura que leva sócios do União a exigirem a expulsão de Lopes e motiva um reparo contundente de Jaime Gouveia:

“Não aceitamos lições de Unionismo de ninguém pois, esse senhor não se preocupa com os seus funcionários e fornecedores, é por isso que o União chegou ao estado em que chegou. Esse senhor exige o impossível, suplantamos expectativas com o esforço pessoal, familiar e financeiro de muitos daqueles que lutam para tirar o União do estado de coma, mas não somos milagreiros. Esse senhor quer a realização de uma auditoria que custa cerca entre 25.000€ e 30.000€ quando o União vive em enormes dificuldades para sobreviver o dia a dia. Primeiro estamos preocupados que os nossos atletas tenham o que comer, onde dormir, e condições para se apresentar nos jogos, só nós e eles é que sabemos as dificuldades que temos todos os dias. Não estamos aqui para satisfazer egos empresariais de ninguém. Ele que meta dinheiro e que se comporte como um verdadeiro Accionista de referência . Esse senhor está determinado a ser o coveiro do União! Não conte connosco para isso, se tiver melhor solução, estamos disponíveis para entregar as chaves a quem faça melhor. Os sócios merecem a nossa lealdade e transparência. Assim não!!!...” desabafa.