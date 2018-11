Sexta-feira há Torneio de Futebol de Rua Interbairros

O Torneio de Futebol de Rua Interbairros, promovido pela IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, decorrerá no próximo dia 23 de Novembro (sexta-feira), no campo polivalente da Nazaré (Funchal).

A prova insere-se no projecto ‘Viver com Saúde’ e terá como padrinho, Mariano Abreu, guarda-redes da Selecção Portuguesa de Futebol de Rua, que participou na semana passada no Campeonato Mundial que decorreu no México, onde foi nomeado o melhor guarda-redes da competição.

Este evento de cariz informal pretende promover a inclusão social de crianças e jovens visando a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social e contará com a participação dos residentes de diversos Conjuntos Habitacionais sob a gestão da Investimentos Habitacionais da Madeira.

A apresentação oficial do torneio decorre amanhã, pelas 11 horas.