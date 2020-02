Sérgio Nóbrega agradece trabalho de Tânia Silva no União

Após o anúncio da saída de Tânia Silva da presidência do Clube Futebol União, Sérgio Nóbrega vem a público agradecer o trabalho da dirigente à frente do clube e também manifestar apoio incondicional a Jaime Gouveia, presidente do “Grupo” União.

Sérgio Nóbrega, Presidente Adjunto do União, assume, a partir de hoje, o cargo de presidente até às eleições, marcadas para 28 de Fevereiro.

Há pouco, nas redes sociais, deixou uma mensagem:

“Perante os últimos desenvolvimentos da nossa colectividade, gostaria de agradecer todo o empenho e colaboração que a Presidente Tânia Silva sempre teve connosco e, acima de tudo, a coragem que teve ao assumir o clube numa fase tão difícil.

Agradeço também a confiança que a Dr.ª Tânia Silva manifesta na actual equipa para levar isto a bom porto.

Quanto ao futuro, é só um, unir os Unionistas em torno do projecto apresentado e da liderança do meu Presidente e amigo Jaime Gouveia.”