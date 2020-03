Seleccionador espanhol diz que Messi é quem mais o impressionou em toda a carreira

O seleccionador espanhol de futebol, Luís Enrique, disse hoje, num encontro virtual com os adeptos, que o futebolista que mais impressionou em toda a carreira foi o internacional argentino Lionel Messi.

“Foi o Leo Messi, depois em algo do género Iniesta [médio internacional espanhol, mas o Leo tem uma grande diferença para os outros”, disse Luís Enrique, que no FC Barcelona treinou ambos, mas também chegou a ser companheiro de equipa de Iniesta, igualmente no ‘Barça’.

A cumprir a quarentena devido à pandemia do novo coronavírus, Luís Enrique disse que o maior desafio agora é que “todos permaneçam em casa”, um apelo reiterado num momento em que a Espanha é um dos países mais afectados pela covid-19.

“Fora do futebol o maior desafio de momento é estar em casa, combater o vírus, é um objectivo de todos, e apesar de não ser tão atractivo como outras questões, é muito importante e convém ter essa consciência”, pediu o seleccionador.

O aspecto profissional está para já adiado, mas o ex-futebolista e treinador frisou que a meta é voltar a conquistar títulos com a Espanha, campeã europeia em 2008 e 2012 e campeã mundial em 2010

“Tivemos a melhor geração de jogadores da história do futebol espanhol, todos a um nível top, nas melhores idades. A nós compete receber o testemunho, mas vejo uma selecção capaz de ganhar coisas, esse é um dos desafios a que me propus como seleccionador”, adiantou Luís Enrique.