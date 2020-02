Selecção portuguesa de futebol em torneio com Bélgica, Suíça e Croácia

A seleção portuguesa de futebol vai participar num torneio com as congéneres da Bélgica, Croácia e Suíça, que vai decorrer em Doha, no Qatar, no final do mês de março, foi hoje anunciado pela organização da competição.

Numa mensagem divulgada na rede social Twitter, a Qatar Airways anunciou a realização do seu primeiro torneio com a presença das quatro seleções europeias, que vai decorrer no final do mês de março, no período da data FIFA que obriga os clubes a cederem os jogadores às respetivas seleções nacionais.

A Federação Croata de Futebol confirmou a participação no torneio, que serve de preparação para o Euro2020, revelando que vai defrontar Portugal no dia 30 de março. Antes, em 26 de março, os croatas vão jogar com a Suíça.

Já a Real Associação Belga de Futebol, que também confirmou a presença no evento, divulgou que vai jogar com a equipa das ‘quinas’ em 27 de março, defrontando no dia 30 a Suíça.