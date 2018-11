Selecção cumpre último treino antes da recepção à Polónia

A selecção portuguesa de futebol cumpre hoje o último treino antes de receber, na terça-feira, a Polónia, no último jogo do grupo 3 da Liga A das Nações, a ser disputado no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

O treino da equipa comandada por Fernando Santos, que no sábado assegurou a vitória no grupo e consequente apuramento para as meias-finais da prova, está agendado para as 11:30, no estádio vitoriano, seguindo-se a conferência de imprensa do seleccionador nacional.

Também hoje, a equipa polaca, entretanto já relegada à Liga B, tem programado o seu treino no Afonso Henriques, às 15:00, sendo que, antes, o seleccionador polaco, Jerzy Brzeczek, faz a antevisão ao jogo com Portugal, numa unidade hoteleira de Braga.