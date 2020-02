Segunda etapa do World Corporate Golf Challenge 2020 contou com 32 empresas

A segunda etapa do World Corporate Golf Challenge (WCGC) de 2020 decorreu no Bom Sucesso Resort, com 32 equipas, e a Powerhour provou não só ser uma potência da modalidade, como também soube escolher a melhor altura para qualificar-se para a Final Nacional com outras oito empresas.

Em 2019, esta empresa de venda e assistência a computadores, telemóveis e produtos análogos terminou a Final Nacional no 2.º lugar.

“Em Palmares ficámos a 2 pontos de qualificarmo-nos para a Final Mundial. Temos andado perto e pode ser que o consigamos este ano”, disse João Carvalho, que contribuiu com 37 pontos net e 32 gross para a vitória da sua equipa, que contou ainda com os 29 pontos net e 21 gross de Manuel Garcia, para o total de 66 net e 53 gross.

As novidades de a organização estar agora a cargo da Golftattoo Eventos, cuja imagem de marca se pauta pela mediatização e qualidade de serviço que aporta aos seus torneios, foram bastante bem recebidas.

“É um evento especial e muito bem organizado”, concluiu João Carvalho, de handicap médio 5.0.

A equipa 2.ª classificada no torneio net foi da Norma 8 com 64 pontos, a apenas 2 pontos dos campeões, composta por Francisco Bello (30 pontos net) e José Maria Castelo Branco (34).

No que se refere à classificação gross a qualificação para a Final Nacional foi conseguida pela Barcel Bordados, com 47 pontos, para os quais contribuíram Maria Celeste Duarte (20) e Rui Martins (27).

De resto, apuraram-se ainda para a Final Nacional, no Montado Hotel & Golf Resort, a 30 e 31 de maio, as seguintes equipas, mediante a classificação net:

9.º Lugar, PHTO, com 53 pontos, composta por Paulo Narciso (18) e Sérgio coelho (35);

8.º Lugar, Turkish Airlines-2, com 54 pontos, representada por João Escudeiro (37) e Manuel Luz (17);

7.º Lugar, Valsteam-1, 54 pontos, com Fernando Soares (27) e José Raposo Manuel (27);

6.º Lugar, Lifeplus, 54 pontos, com Hugo Vicente (26) e Nuno Constantino (28);

5.º Lugar, Turkish Airlines-3, 56 pontos, com Daniel Di Pietro (27) e Tiago Martinho (29);

4.º Lugar, Portugal Golf Luxury Tourism, 58 pontos, com Daniel Mendes (31) e David Camelo (27).

A terceira etapa do WCGC Portugal de 2020 será patrocinada pela Audi no Club de Golf do Estoril, a 6 de março, enquanto a etapa madeirense será disputada no dia 18 de Abril no campo do Clube de Golf do Santo da Serra, e que contará como media partner do evento o DIÁRIO de Noticias.