São Vicente Cup cancelado

A 9.ª edição do torneio de futebol juvenil São Vicente Cup que habitualmente acontece no Estádio dos Juncos está cancelada e não deverá realizar-se em 2020.

Uma decisão que respeita as recomendações que o governo regional, através da secretaria regional da Saúde e do Instituto da Saúde, efectuou com objectivo de conter a propagação do Coronavírus. A informação acaba de ser dada ao DIÁRIO por fonte da autarquia nortenha.

Já hoje, recorde-se, foi anunciado que a XIV.ª edição do Rali de São Vicente, agendado para 20 de Março, também fora adiada.

Dois eventos que além de colocar o concelho no mapa desportivo, dinamiza o tecido comercial e de restauração que acaba de sofrer um duro revés, ainda que, no caso da prova automobilística exista a possibilidade de ser reagendado para data oportuna.