Rui Vitória põe Benfica acima dos seus interesses

O treinador Rui Vitória colocou hoje novamente o Benfica acima dos seus interesses pessoais, assumindo-se como um “homem feliz” e capaz de dar a volta ao momento de menor fulgor da equipa de futebol.

“O meu foco não é o Rui Vitória, o importante é o Benfica e é para isso que trabalhamos. O jogo com o Bayern é importante para nós. Mais do que questões relacionadas com divergências ou contestação, é fundamental a união. É assim que vamos conseguir ultrapassar obstáculos. Nada está acima do Benfica. O meu foco é o Benfica ganhar”, afirmou o técnico na véspera do jogo com o campeão alemão, em Munique, para a Liga dos Campeões.

Desde que chegou ao Benfica, em 2015, Rui Vitória nunca foi tão contestado -- é quarto no campeonato e tem muito difícil a continuidade na Liga dos Campeões -, mas assegura que continua a ser “o mesmo” e imune às análises dos media.

“Não vejo a comunicação social com muita intensidade. Não é com qualquer receio do que quer que seja, mas uma forma de estar. Sou o mesmo desde o primeiro dia. Sou igual. Uma pessoa tranquila, que percebe os contextos dos treinadores. Já vivemos momentos de sucesso e outros -- muito menos - de insucesso. É natural”, desvalorizou.

Sem nunca falar do seu futuro, acrescentou que o futebol “é uma modalidade de emoções à flor da pele, [em que] tudo funciona com base na emoção”.

“Não é falta de racionalidade, mas emoção. Percebo que as pessoas possam pensar. Sou o mesmo. Trabalharei e trabalho sempre da mesma maneira. Sou pessoa feliz porque sou um privilegiado por fazer o que gosto, com paixão, grande vontade e prazer em treinar estes jogadores. As fases menos boas são ultrapassadas”, concluiu.

À entrada da quinta e penúltima jornada, os alemães, quintos classificados no campeonato germânico, lideram o Grupo E com 10 pontos, seguidos dos holandeses do Ajax com oito, enquanto o Benfica, a quem só o triunfo interessa para aspirar a continuar em prova, soma quatro, e os gregos do AEK ainda não pontuaram.

O Benfica defronta o Bayern Munique pelas 20:00 de terça-feira, no Allianz Arena, com arbitragem do italiano Daniele Orsato.