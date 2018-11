Rui Vitória está de saída do Benfica, mas para tal falta chegar a acordo para a rescisão contratual, avança o jornal ‘A Bola’.

Depois da CMTV ter anunciado que o treinador do Benfica, Rui Vitória, havia colocado o seu lugar à disposição, numa reunião realizada na noite desta quarta-feira com Luís Filipe Vieira, o conhecido jornal desportivo afecto aos encarnados desmente tal informação e explica que foi o empresário do treinador (Mohamed Afzal) e o presidente das águias que se encontraram para definir os termos da rescisão, que ainda não está definida.

‘A Bola’ esclarece que Rui Vitória não abdica da totalidade dos valores a receber, ou seja, o ainda treinador das águias terá feito saber que pretende ser ressarcido dos valores do contrato que o liga até 2020, na ordem dos dois milhões de euros brutos por ano.

“As próximas horas serão decisivas, mas tudo indica que o fim da linha está próximo para o técnico de 48 anos”, adianta ainda o matutino especializado no seu sítio on-line.