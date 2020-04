Rui Alves fala a desportivo italiano sobre treino de Ronaldo na Choupana

O jornal desportivo italino TuttoSport entrevistou o presidente do CD Nacional, a propósito do treino de Cristiano Ronaldo, na Choupana, no início deste mês.

“Ele treinou no nosso campo com uma determinação assustadora, respeitando as regras. Está numa forma incrível”, disse o dirigente alvi-negro, que faz capa da edição desta terça-feira.

Os italianos recordam que o CD Nacional foi o segundo clube de CR7, entre 1995 e 1997, tendo depois saído para mudar-se para o Sporting.

“O Cristiano ligou-nos e ficámos felizes em dar-lhe essa oportunidade. Cumprimos as regras e protocolos de saúde da Madeira vinculados à covid-19, partindo do respeito pelas distâncias de segurança. O Cristiano era o nosso miúdo e agora é o melhor exemplo possível para a Academia do Nacional. É um modelo para o mundo inteiro. Ele é um super profissional e possui notáveis ​​qualidades humanas. É o orgulho da nossa sociedade, de todos nós. O jogador de futebol mais forte da história nasceu na nossa pequena ilha”, afirmou Rui Alves.