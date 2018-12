Ronaldo precisa de quatro golos para manter registo que dura há sete anos

Roma, Atalanta e Sampdoria são os alvos a ‘abater’ por Cristiano Ronaldo antes da viragem para 2019, caso o ‘astro’ madeirense queira manter uma média que dura há sete anos, e que o próprio estipulou.

É que o jogador da Juventus precisa de marcar quatro golos até ao final de 2018 caso queira igualar ou superar a fasquia dos 50 golos por cada ano civil, o que já acontece desde 2011. Caso CR7 facture contra um desses três adversários continuará a figurar entre os melhores artilheiros do Mundo, a par de Lionel Messi, que já atingiu essa meta este ano (50 golos em 53 jogos), pese embora o argentino mantenha esse indicador desde 2014, ao contrário do capitão da Selecção Portuguesa de futebol, que balança as redes mais de 50 vezes há sete anos consecutivos.

No entanto, o registo poderá estar em ‘perigo’, dado que Allegri, treinador da Juventus, já havia anunciado em conferência de imprensa, a propósito do lançamento do encontro frente ao Torino, na passada jornada da Liga Italiana, que CR7 iria ficar de fora num dos próximos jogos (Roma, Atalanta ou Sampdoria), a fim de descansar, o que eleva ainda mais a dificuldade do ‘desafio’.