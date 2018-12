Ronaldo e Messi disputam título de melhor marcador deste ano de 2018

A poucos dias de terminar este ano, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi encontram-se numa luta acesa para arrecadar o título de melhor marcador de 2018. O jogador do Barcelona lidera a tabela com 50 golos, seguido do avançado da Juventus com 46.

A vantagem pareça estar do lado de Messi, uma vez que o jogador tem apenas mais um jogo para realizar este ano, com Celta de Vigo, este sábado, pelas 17h30. Já Ronaldo tem hipótese de actuar em mais três encontros, em Roma, Atalanta e Sampdoria, embora Massimiliano Allegri já tenha garantido que o capitão da selecção vai ficar de fora em pelo menos um dos encontros.