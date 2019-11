Ronaldo diz que no fim da sua carreira irá se “desligar de tudo”

Em entrevista à ‘France Football’, Cristiano Ronaldo diz que ainda tem muito para dar como desportista, mas no dia em que terminar de vez a carreira irá se “desligar de tudo”.

“Há 15 anos que me sacrifico, que me dedico à carreira. Depois, admirarei o que fiz e desfrutarei com os amigos, com a família, a ver os meus filhos a crescerem e a estudarem. Quero aproveitar o presente, transmitir a minha experiência de vida mas não agora, ainda tenho muito para dar”, adianta à revista francesa.

O jogador da Juventus revelou ainda que aos 19 ou 20 anos percebeu que “o futebol são números, títulos, recordes e golos”, e por isso, trabalha para ser o “jogador perfeito”.

“Primeiro há o talento, sem o qual não se pode fazer muito. Mas o talento sem trabalho não serve de grande coisa. Nada cai do céu. Nunca teria chegado onde cheguei sem a minha força de trabalho”, afirma.

Além disso, o madeirense diz também que o seu objectivo é permanecer jovem e competitivo à medida que envelhece.

“Para isso, é importante manter hábitos saudáveis de vida de nutrição e de sono. “Aproximadamente 70% da minha vida é futebol, há que ser inteligente para durar”, frisa.