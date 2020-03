Ronaldo bem disposto cumprimenta adeptos imaginários em Itália

Jogar sem público, no futebol, é algo que raramente acontece e, normalmente, por razões disciplinares. Desta feita, nas últimas semanas em particular, têm ocorrido vários casos. E em Itália, segundo país no mundo com mais casos de infectados e mortes com o novo Coronavírus, a situação chegou ao ponto de jogos serem adiados e partidas serem disputadas sem público nas bancadas.

Agora, o momento insólito. As imagens mostram a chegada da equipa da Juventus ao estádio onde recebeu o Inter (vitória por 2-0), naquele que foi o 1.000 jogo profissional de Cristiano Ronaldo. Não é certo, mas para um jogo histórico de um dos melhores jogadores da história deste desporto, merecia ter gente para ver ao vivo.

A federação italiana assim decidiu e nem cumprimentos entre os jogadores das equipas e as equipas de arbitragem, um gesto de fair-play antes do início de cada jogo, é sequer permitido.

Vai daí, Ronaldo fez isto ao sair do autocarro, fingindo cumprimentar fãs imaginários que os aguardavam e saudavam... esta imagem já foi partilhada por milhares de internautas.

https://twitter.com/i/status/1236733226519060481