Ronaldo assinala jogo 1.000 na carreira e não esquece o Sporting

De acordo com o próprio Cristiano Ronaldo, o jogo deste domingo diante do Inter foi o 1000.º enquanto futebolista sénior. No instagram, o jogador madeirense colocou uma imagem de cada clube que representou enquanto sénior, entre os quais o Sporting (31 jogos/5 golos).

Com as cores do Manchester United, Cristiano Ronaldo fez 292 jogos e somou 118 golos. No Real Madrid contabilizou 450 golos em 438 jogos. Pela Juventus, emblema no qual cumpre a segunda temporada, o madeirense tem 75 jogos e 53 golos. Já com a camisola da selecção o madeirense soma 164 jogos e 99 golos.

No total, lembra CR7, tem 1.000 jogos oficiais enquanto jogador sénior, a contar já com o desta noite (triunfo da Juventus, por 2-0, diante do Inter para o campeonato italiano). Em 18 épocas representou quatro clubes, além da selecção, somando 725 golos.

“Tão orgulhoso de alcançar 1000 jogos oficiais na minha carreira com uma vitória muito importante que nos colocou no topo da tabela novamente! Obrigado a todos os meus companheiros de equipa, treinadores, minha família e amigos e aos meus fãs que me ajudaram a alcançar esta grande conquista”, escreveu o madeirense instagram.