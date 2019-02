Cristiano Ronaldo contribuiu com um golo, aos 70 minutos, para a vitória da Juventus esta tarde no terreno do Sassuolo. Os outros dois golos da partida foram apontados por Khedira (23 minutos) e Emre Can (86 minutos).

Com esta vitória, a Juventus conserva a larga vantagem de 11 pontos frente ao segundo classificado, o Nápoles, no campeonato italiano.