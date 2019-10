Ribeira Brava apoia o desporto

Através de um comunicado de imprensa, a Junta de Freguesia da Ribeira Brava informa que, na sequência de um pedido de apoio por parte da Associação Desportiva e Cultural de São Paulo, Ribeira Brava, “concedeu um apoio no valor de quinhentos euros, visando o mesmo a inscrição da equipa de futebol veteranos no campeonato regional, assim como os seguros inerentes a esta mesma participação”.

Afirma que esta “é a prova que o actual executivo é sensível a este tipo de solicitação e sempre que possível, incentiva e ajuda”, lê-se na mesma nota.

No âmbito deste apoio, o presidente da Junta, Marco Martins, “ressalva o bom relacionamento com as instituições locais, e salienta que o desporto é transversal e deve e pode ser praticado por todos, mais desporto é sinonimo de população saudável”.