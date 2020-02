‘Rally Madeira Legend’ na estrada a 17 e 18 de Abril

O ‘Rally Madeira Legend’ irá para estrada, nos próximos dias 17 e 18 de Abril.

Esta prova automobilística organizada pelo Club Sports da Madeira,destina-se a viaturas de Regularidade Histórica e de Velocidade Sport e surge como uma nova variante da “Volta à Ilha da Madeira – Rally Histórico”, realizado no ano passado, para comemorar os “60 anos da Volta à Ilha da Madeira”.

Uma nova aposta num evento automobilístico, integrando mais viaturas da classe sport e clássicos desportivos, que deliciaram os espectadores e adeptos do automobilismo e do “Rali Vinho da Madeira” nos primeiros anos de integração no Campeonato da Europa.

“Será uma oportunidade única de podermos voltar a ver nas estradas da Região as viaturas de competição que deliciaram gerações de madeirenses, com a sua beleza que os diferencia dos atuais carros de competição de ralis FIA”, refere a organização.