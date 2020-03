Rally Madeira Legend adiado

A direcção do Club Sports da Madeira, após reunião com o Governo Regional e tendo tomado conhecimento das ‘Medidas de Recomendação, Contingência e Resposta para Apoiar Cidadãos e Empresas da Região’ e a importância da contenção da epidemia/pandemia de COVID-19, na Região Autónoma da Madeira, deliberou adiar a realização do Rally Madeira Legend, previsto para os dias 17, 18 e 19 de Abril de 2020, destinado a viaturas clássicas e legend.

Em comunicado, a direcção do clube organizador informa que esta decisão será comunicada “a todos os parceiros envolvidos na sua organização, particularmente à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, concorrentes e comunicação social, de forma a encontrar uma nova data para a sua realização que não coloque em causa o elevado patamar de qualidade, de segurança e de promoção e divulgação do Destino Turístico Madeira”.

Lamentando esta decisão de adiamento da prova “que estava e está a despertar um enorme interesse e entusiasmo, não só entre os adeptos do desporto automóvel na Região, mas também junto de ex-pilotos nacionais e internacionais, que participaram e/ou venceram o Rali Vinho da Madeira”, o Club Sports da Madeira justifica que se tratam de “razões imperiosas de saúde pública e de garantia da segurança e do bem estar da nossa população e de quem nos visita, bem como, de todos os participantes, concorrentes e colaboradores do Club Sports da Madeira”, que estão na origem desta tomada de decisão.

O clube organizador adianta que oportunamente divulgará nova data da realização da prova.