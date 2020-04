É um dos grandes eventos afectados pela circular normativa do IASaúde à qual o DIÁRIO teve acesso e que proíbe os grandes certames e consequentes aglomerados, na Madeira, até ao mês de Agosto de 2020, dentro dos melhores cenários. Sendo assim, o Rali Vinho Madeira terá forçosamente de ser adiado ou cancelado, visto que ia para a estrada - de acordo com a calendarização da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting - entre os dias 30 de Julho e 1 de Agosto. O mesmo rumo - adiamento ou cancelamento - terão eventos motrizes como o Rally Madeira Legend, algumas provas do Campeonato Regional de Ralis e ainda diversas provas do Regional de Rampas.

Mais acresce que, num momento em que as vebas governamentais terão de ser canalizadas para o apoio a famílias e empresas, por força do impacto económico da pandemia de covid-19 na Madeira, o executivo regional muito dificilmente iria apoiar alguma prova de automobilismo, mais concretamente o Rali Vinho Madeira, onde só no ano passado a organização recebeu do Governo Regional 345 mil euros.

Para além disso, o facto da prova rainha do automobilismo madeirense trazer até à Região pilotos nacionais e internacionais é outro dos entraves à sua realização, visto que estas viagens acarretam a chegada de muitas equipas que teriam forçosamente de cumprir quarentena, isto para não falar dos muitos que se juntam nas bermas da estradas enquanto decorrem as Provas Especiais de Classificação (PEC).