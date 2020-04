Rali da Ribeira Brava adiado

O Rali da Ribeira Brava 2020, prova pontuável para o Campeonato da Madeira de Ralis 2020, foi adiado para data a definir, anunciou há pouco, em comunicado conjunto, o ACCS – Automóvel Clube Concelho de Santacruz, clube organizador, e a Câmara Municipal da Ribeira Brava.

A competição estava agendada para os dias 12 e 13 de Junho, mas a exemplo das outras provas anteriores do campeonato, teve de ser adiada devido à pandemia da covid-19.

“Havendo interesse mútuo em manter a prestigiada prova no Campeonato da Madeira Ralis Coral, foi definido manter em aberto a realização do evento, estando, no entanto, condicionado à evolução da pandemia covid-19 e das correspondentes directrizes emanadas pelo Governo Regional da Madeira e da Autoridade de Saúde Regional”, avança o mesmo comunicado.