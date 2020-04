Radomir Antic faleceu aos 71 anos

O antigo treinador sérvio Radomir Antic, único que orientou Atlético Madrid, Real Madrid e FC Barcelona, faleceu hoje aos 71 anos, anunciou o clube ‘colchonero’ na sua página oficial na Internet.

“A família atlética está de luto pelo falecimento de um dos nossos treinadores lendários, Radomir Antic. Permanecerás sempre nos nossos corações. Descansa em paz”, pode ler-se no ‘site’ do Atlético Madrid.

Antic, nascido em Zitiste, na Sérvia, em 22 de novembro de 1948, conseguiu a ‘dobradinha’ (Liga espanhola e Taça do Rei de Espanha) em 1995/96 ao serviço do Atlético Madrid, que orientou em 189 jogos oficiais (144 para a Liga, 22 para a Taça do Rei, 13 da UEFA, dois da Supertaça de Espanha) durante cinco épocas.

O técnico sérvio, ‘colchonero’ de 1995/96 a 1999/2000, converteu-se num dos mais prestigiados da história do clube, sendo o quarto com mais jogos oficiais e um dos mais queridos dos adeptos que cantavam em coro “Radomir, queremos-te’ de cada vez que a equipa atuava no ‘velhinho’ Vicente Calderón.

Antes de passar pelo Atlético, Antic foi técnico do Saragoça (1988/89 e 1989/90), Real Madrid (1990/91 e 1991/92), Oviedo (1992/93 a 1994/95) e, depois, de novo no Oviedo (2000/01), FC Barcelona (2002/03) e Celta de Vigo (2003/04).

Depois de deixar Espanha, ainda orientou a seleção da sua Sérvia (2008/10), sendo eleito o técnico do ano em 2009, e dois clubes chineses, o Shandong Luneng (2012/13) e o Hebei China Fortune (2015).