PSG resiste às ausências de Neymar e Mbappé e vence Toulouse

O Paris Saint-Germain venceu hoje em casa o Toulouse por 1-0, somando a 14ª vitória em outras tantas jornadas da liga francesa de futebol, mesmo sem poder contar com as ‘estrelas’ Neymar e Kylian Mbappé, devido a lesão.

Um grande golo do internacional uruguaio Edsinson Cavani, aos nove minutos, foi suficiente para o PSG somar mais três pontos e consolidar a liderança, com 42, mais quinze do que o segundo classificado, o Lyon.

O golo nasceu de uma jogada do argentino Di Maria, cujo remate foi defendido pelo guarda-redes do Toulouse, com Rabiot a cabecear para dentro da área para uma execução fantástica de Cavani, que tirou um adversário da frente com o pé esquerdo e, sem deixar cair a bola no relvado, finalizou com o pé direito.

O técnico do PSG, o alemão Thomas Tuchel, face às ausências de Neymar e Mbpappé, recorreu a Di Maria e ao seu compatriota Julen Draxler, que jogaram atrás de Cavani, como avançado de referência, num sistema de 3x4x2x1.

Tuchel já deverá poder contar com Neymar e Mbappé para o embate de quarta-feira, na receção ao Liverpool, numa partida do grupo C da Liga dos Campeões que pode ser determinante para a continuidade de ambas as equipas na competição.