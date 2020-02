O Clube Desportivo 1.° de Maio, sob tutela da Federação Portuguesa de Esgrima e em parceria com a Associação de Esgrima da R.A.M., organiza a primeira prova do circuito nacional infantil, que se realiza em três zonas do território nacional: Norte, Centro e Madeira, este sábado, dia 22 de Fevereiro.

A da Madeira decorrerá na Escola Dr. Horácio Bento Gouveia, a partir das 9h45.