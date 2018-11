Presidente do River pede homólogo do Boca que “pare com as ameaças” e jogue

O presidente do River Plate, Rodolfo D’Onofrio, dirigiu-se hoje ao seu homólogo do Boca Juniors, Daniel Angelici, pedindo-lhe que “pare com as ameaças” e jogue a segunda mão da final da Taça Libertadores de futebol.

“Vamos acabar com tudo isto. Pare com as ameaças e venha jogar”, foi o desafio deixado por D’Onofio ao dirigente do Boca Juniors, antes de apelar ao seu bom senso, com o objetivo de “parar com as batalhas legais” e de “chegar a um acordo o mais rapidamente possível” por forma a que se dispute a partida em falta.

Os apelos feitos por D’Onofrio surgem depois de, no seguimento do ataque dos adeptos ‘ultra’ do River, ao autocarro da equipa rival, o presidente do Boca ter reclamado, em tribunal, a vitória da competição.

Ambos os clubes aguardam agora por uma decisão do tribunal de disciplina da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), entidade organizadora da competição, que já anunciou a realização do jogo, no dia 08 ou 09 de dezembro, em terreno neutro.