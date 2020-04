Plantel do Varzim ajusta salário e funcionários entram em ‘lay-off’

O Varzim, da II Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje um “acordo salarial de exceção” para ajustar os vencimentos do plantel principal às contingências provocadas pela pandemia de covid-19.

“O Varzim Sport Club vem por este meio comunicar que estabeleceu um acordo salarial de exceção com o plantel de futebol, até ao final da época 2019/2020”, pode ler-se numa nota publicada nas redes sociais do emblema poveiro.

O plantel revelou a sua confiança na capacidade da direção do Varzim cumprir, neste período de paragem dos campeonatos, os compromissos firmados.

Além do ajuste nos vencimentos do plantel, o Varzim decidiu colocar os funcionários da área administrativa e demais colaboradores no regime de ‘lay-off’ estabelecido pelo Estado para este período de combate à covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 114 mil mortos e infetou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Dos casos de infeção, quase 400 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 535 mortos e 16.934 casos de infeção confirmados. Dos infetados, 1.187 estão internados, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 277 doentes que já recuperaram.