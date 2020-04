Plantel do Marítimo ajuda carenciados, após apelo de Rúben Ferreira

O plantel do Marítimo tem ajudado pessoas carenciadas, em plena pandemia de covid-19, após um desafio lançado pelo futebolista ‘verde rubro’ Rúben Ferreira, revelou hoje o clube madeirense, da I Liga portuguesa.

“Esta situação deve servir para que todos façamos uma reflexão e olhemos para quem mais precisa. Enquanto jogadores, seguidos por muitas pessoas, temos a obrigação de sensibilizar para estas acções solidárias e ajudar quem mais precisa”, salientou o defesa-esquerdo, em declarações reproduzidas no sítio oficial do emblema maritimista.

O apelo de Rúben Ferreira surgiu na quarta-feira, a partir da sua página no Facebook, na qual afirmou ter recebido um pedido de uma pessoa amiga para poder dar alimentos a um grupo de pessoas sem-abrigo, acolhidas no Pavilhão dos Trabalhadores, no Funchal.

Nessa mesma publicação, o camisola 41 dos insulares respondeu que a equipa do Marítimo está a contribuir de forma monetária e deixou o IBAN pessoal para angariar os fundos e, depois, transferir e distribuir os alimentos aos necessitados.

“Todos nós sabemos que a vida e a fase não estão boas para ninguém, mas ainda mais difícil está para quem não tem um teto para poder dormir e não tem dinheiro para poder comer”, reconheceu.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 657 pessoas das 19.022 registadas como infetadas.