Oito equipas irão disputar o NP/CDN/Yaris Cup

Oito equipas vão estar à partida do denominado NP/CDN/Yaris Cup, a competição monomarca destinada ao Toyota Yaris, organizada pela NP Publicidade e que fará parte do Campeonato da Madeira de Ralis 2020.

Filipe Fernandes/Carlos Pestana, João Quintal/Emídio Gouveia, Miguel Gouveia/Pedro Ascensão, Eduardo Alves/Ricardo Dinis, Filipe Pequeneza/Hugo Martins, Bruno Coelho/Paulo Coelho, Tiago Neves/Nélio Martins e Ricardo Gonçalves (ainda com navegador por definir) são as equipas participantes neste troféu. Deste grupo destaque para a estreia absoluta nos ralis de João Quintal e de Miguel Gouveia, embora este último já tenha disputado a Rampa do Paul do Mar com a estrutura da NP Publicidade. Neste caso trata-se de um piloto que está a viver em Inglaterra, mas que virá à Madeira realizar as provas do troféu.

Por falar em provas, este NP/CDN/Yaris Cup será composto por seis ralis do ‘regional’, sendo que apenas o Rali Vinho da Madeira, por uma questão de contenção de custos, não será tido em contas para efeitos de pontuação. No entanto, a organização está a equacionar, conjuntamente com as equipas inscritas, a atribuição de um incentivo com vista à participação na prova organizada pelo Club Sports da Madeira. Tudo se conjuga, deste modo, para que o melhor classificado no Rali Vinho da Madeira tenha como prémio a oportunidade de disputar o Rali das Camélias.

Certo é que os vencedores das ‘power stage’ de cada rali terá um prémio de 100 euros. Já os prémios finais serão de 1000 euros para o vencedor da competição, monomarca, 500 euros para o segundo classificado e 250 para o terceiro.