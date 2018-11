Antonio Mohamed, técnico do Celta de Vigo, fez a antevisão do jogo da sua equipa contra o tricampeão europeu, no sábado, numa conferência de imprensa em que o tema Cristiano Ronaldo esteve em cima da mesa.

“O que mais se pode dizer? Perderam 50 golos por época, isso é algo muito difícil de colmatar. Nem com três jogadores conseguem substituir o Ronaldo, tão pouco aquilo que movia e representava. Toda a gente sabe que o Real Madrid irá sentir a sua falta”, disse.