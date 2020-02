Nacional pede apoio aos seus adeptos

O Nacional quer ver a equipa “muito apoiada pelo público”, este sábado, no Estádio da Madeira, para a recepção ao Vilafranquense (15 horas).

“Penso que, com o que estamos a fazer, justifica a presença dos adeptos, no apoio constante, sabendo que a luta é muito forte e muito dura, mas a equipa vai tentar ao máximo responder às expectativas e dar uma grande alegria. Com o apoio deles é mais fácil sermos mais fortes e penso que é a altura certa para pedir a presença em massa e um apoio muito grande, na perspectiva de somar mais três pontos”, afirmou o treinador Luís Freire, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, desta 21.ª jornada da II Liga.

O Nacional lidera o campeonato, com 40 pontos, mais dois do que o Farense e mais cinco em relação ao terceiro, o Mafra. O Vilafranquense está em antepenúltimo lugar (21 pontos).

“Daqui para a frente todas as equipas vão tentar fazer pela vida, vão tentar vencer os pontos de que necessitam para os seus objectivos. A nós, cabe-nos estar bastante focados e também conscientes das dificuldades, mas focados no grande objectivo que é a vitória. Temos também o objectivo final que é a subida de divisão. Estamos todos envolvidos desde o primeiro dia nesse sentido de conseguir a subida de divisão para o clube”, assegurou Luís Freire.