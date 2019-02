Nacional humilhado pelo Benfica com a maior goleada da Liga (10-0)

O Nacional sofreu esta noite uma pesada derrota no Estádio da Luz, onde foi goleado pelo Benfica por 10-0, com alguns jogadores da equipa madeirense a saírem do relvado em lágrimas. Ao intervalo a equipa dirigida por Costinha já estava a perder por 3-0, com os golos a serem apontados por Grimaldo (logo aos 36 segundos) e por Seferovic (21 e 27 minutos). Mas o naufrágio alvinegro acentuou-se na segunda parte, onde a equipa madeirense sofreu mais sete golos: João Félix (50 minutos), Pizzi (grande penalidade aos 54 minutos), Ferro (56 minutos), Rúben Dias (64 minutos), Jonas (85 e 90 minutos) e Rafa (88 minutos).