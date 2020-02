Nacional goleia Vilafranquense e mantém-se no topo da II Liga

O Nacional regressou às goleadas no Estádio da Madeira, ao vencer hoje o Vilafranquense por uns claros 5-1 em jogo referente à 21.ª jornada da II Liga e que deixou os alvinegros novamente isolados na liderança do campeonato.

A defrontar um adversário que luta para não descer de divisão, os nacionalistas foram claramente superiores durante toda a partida, pelo que não foi de estragar que chegasse ao intervalo a vencer por 3-1 com golos de Brayan Riascos que bisou aos 9 e 40 e ainda de João Vigário, à passagem do minuto 13. O Vilafranquense ainda fez o seu tento de honra, nestes primeiros 45 minutos por intermédio Wilson Santos (35).

No segundo tempo o conjunto orientado por Luís freire não baixou os braços e voltou a marcar por mais duas vezes, novamente por Riascos, que fez assim um hat-trick nesta partida (55) e ainda por João Camacho (61).

Nesta ronda e nos jogos de hoje, destaque para o empate do Mafra em Coimbra, frente à Académica e ainda a vitória do Varzim diante do Estoril por 3-0.