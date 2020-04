Nacional da Madeira regressa aos treinos na próxima semana

A informação é avançada pelo Record e dá conta que o Nacional da Madeira vai regressar aos treinos no relvado já a partir da próxima semana. O presidente do clube madeirense manifestou essa intenção ontem na reunião da Liga de Clubes e o DIÁRIO sabe que é muito provável que tal aconteça.

Ainda assim, os treinos vão decorrer de forma individualizada e de acordo com todas as normas de segurança sanitárias, respeitando também o plano de contigência da formação. O Nacional entende igualmente que esta será uma forma mais segura para os altetas treinarem de forma isolada num espaço controlado e seguro, como é o caso do Estádio da Madeira, ao invés de o fazerem em espaços exteriores.

Segundo a mesma publicação, Rui Alves anunciou aos jogadores o regresso à actividade por videoconferência, sendo que vários elementos do plantel mostraram receio com a decisão, sentimento igual ao da Liga de Clubes que se mostrou contra a decisão do presidente da colectividade, uma vez que no entender deste organismo não estão reunidas as condições de segurança para o regresso aos treinos.

Caso a decisão siga por diante, o Nacional da Madeira será o primeiro clube de futebol a regressar aos trabalhos, em Portugal.

Podem regressar?

Não há nada que legalmente impeça o Nacional de o fazer. Segundo o número 3, artigo 5.º do decreto n.º 2-B/2020 do estado de emergência “a actividade dos atletas de alto rendimento e seus treinadores, bem como acompanhantes desportivos do desporto adaptado, é equiparada a actividade profissional.”

Nesse sentido, o plantel alvinegro tem autorização para não cumprir o recolher obrigatório para o efeito do desempenho das suas actividades profissionais.