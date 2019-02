Nacional condena silêncio do Sindicato dos Jogadores

Através da sua newsletter, o Nacional da Madeira registou com agrado a posição da Associação de Futebol da Madeira (AFM), que defendeu o clube insular das críticas proferidas por diversos comentadores desportivos após a goleada no Estádio da Luz, e criticou o Sindicato dos Jogadores por ainda não ter defendido os atletas, remetendo-se ao silêncio.

“A direcção da Associação de Futebol da Madeira, após a reunião de ontem, emitiu um comunicado a condenar as declarações proferidas por diversos comentadores, afirmando que “um resultado negativo não é motivo para a ofensa а dignidade e ao profissionalismo de quem dá o seu melhor em prol do seu clube”. A AFM também vincou que “solidariza-se com o seu filiado em todas as acções que achar por bem desenvolver para que o bom nome do clube e de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, foram lesados por certos comentadores que envergonham o que de bom tem o desporto, vejam reparados os danos materiais e morais causados”, escreveu o clube alvinegro, sobre “uma posição” que regista “com agrado”.

“Devia servir de exemplo para outros, que sempre prontos a criticar clubes e instituições, desta vez nem uma palavra disseram em defesa dos atletas que lhes pagam o salário através das suas quotas mensais”, atirou a formação madeirense.