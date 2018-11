Nacional anuncia Prémios Condor

Os sócios do Nacional, reunidos esta tarde em Assembleia Geral, deliberaram atribuir os prémios Condor 2018, por proposta da direcção, a Guilherme Silva, Rui Sardinha e Rui Mendonça

Guilherme Silva vai receber o Condor de Ouro com Palma. Conhecido adepto do emblema alvinegro, Guilherme Silva foi deputado na Assembleia da República e é o presidente da Comissão Executiva dos 600 anos do Descobrimento da Madeira. Já o Condor de Ouro será atribuído a Rui Sardinha, antigo dirigente do Nacional, enquanto o Condor de Prata será entregue a Rui Mendonça, que já assumiu funções como vice-presidente do clube.

Os galardões vão ser entregues no jantar comemorativo do 108.º aniversário do clube, a 8 de Dezembro, no Casino Park Hotel, no Funchal.