Mundiais de atletismo adiados para 2022 devido às novas datas de Tóquio’2020

Os Mundiais de atletismo, previstos para agosto do próximo ano, em Eugene, nos Estados Unidos, foram adiados para 2022, devido às novas datas do Jogos Olímpicos Tóquio2020, entre julho e agosto de 2021, anunciou hoje a World Athletics.

“Apoiamos as novas datas do Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Permitem o tempo necessário para os atletas retomarem normalmente os treinos e as competições”, escreveu a World Athletics, em comunicado.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão realizar-se entre 23 de julho e 08 de agosto de 2021, praticamente um ano depois das datas previstas, anunciou hoje o presidente da comissão organizadora japonesa, Yoshiro Mori.

Os Jogos Olímpicos estavam marcados para decorrerem entre 24 de julho e 09 de agosto de 2020, mas foram adiados em um ano, devido à pandemia de covid-19.

O anúncio foi feito por Yoshiro Mori, pouco depois de uma conversa telefónica com o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.

“Estamos a trabalhar com os organizadores dos campeonatos do mundo, em Oregon, para tentar agendar novas datas em 2022”, acrescentou a World Athletic.

A competição estava agendada para o período entre 06 e 15 de agosto de 2021.

