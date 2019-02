A equipa do madeirense Ivo Veira esteve a ganhar até aos 90’ de jogo, mas Hector Herrera marcou o golo do empate ao cair do pano.

David Teixeira inaugurou o marcador para o Moreirense, aos 79’.

Com este resultado o Futebol Clube do Porto mantém-se em primeiro, com quatro pontos de avanço sobre o Benfica. Se a equipa da Luz vencer, no domingo, o Nacional, a diferença passa a ser de apenas um ponto em relação ao primeiro da tabela.