MIUT cancelado

O Governo Regional da Região Autónoma da Madeira apresentou esta quarta-feira, 11 de março, novas medidas de prevenção na contenção da pandemia Covid-19, das quais constam restrições à organização de eventos. Medidas essas que impossibilitam a realização do MIUT - Madeira Island Ultra-Trail 2020 no dia 25 de Abril, como inicialmente previsto.

Face a esta impossibilidade, a Comissão Organizadora reuniu-se com a devida urgência para decidir sobre a anulação ou cancelamento do evento.

Após profunda ponderação sobre os prós e contras de cada uma das opções, decidiu esta Comissão cancelar a edição deste ano do MIUT.

“Nos 12 anos de existência do evento esta foi, sem dúvida, a decisão mais difícil de tomar. No entanto, estamos convictos de que é a mais acertada atendendo tratar-se do evento que mais pessoas traz à Madeira no período em causa. Estamos a falar de quase 2.500 atletas forasteiros (mais de 1.600 do estrangeiro), quase todos eles acompanhados e provenientes dos mais diversos pontos do globo, incluindo países onde o Cofid-19 tem atingido proporções mais graves”, refere a organização.