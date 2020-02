Miguel Marques lança livro ‘Lugares azuis’ no Clube Naval do Funchal

A sede do Clube Naval do Funchal acolheu ontem, 12 de Fevereiro, o lançamento do livro ‘Lugares Azuis’ de Miguel Marques. O evento, promovido pela editora Revista da Marinha, contou com o contributo de Mafalda Freitas e Manuel Ara de Oliveira que, após leitura do livro, partilharam com os presentes as suas interpretações.

Para Manuel Ara, ‘Lugares Azuis’ é um livro “muito fácil de ler” e com um título “inspirador” ou não fosse também o Clube Naval um lugar azul, com “uma baía com condições para criar nadadores e velejadores”.

Já Mafalda Freitas destaca que a leitura do livro fez relembrar muitos sítios por onde já passou e muitos outros que ficou curiosa por conhecer, destacando o Porto Santo, onde descobriu a sua paixão pelo mar. “É um livro que todos os amantes do mar têm que ler”, realçou.

Perante a presença do Secretário Regional do Mar e Pescas, Teófilo Cunha, o Presidente do CNF, António Fontes, agradeceu a escolha do local para lançar um “projecto de imortalidade” como o livro de Miguel Marques e partilhou com todos os presentes a sua preocupação com as constantes descargas de esgotos que surgem ao longo da costa na zona turística do Funchal, sublinhando que se trata de “um problema grave para a economia do mar”.