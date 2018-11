Messi destronou Cristiano Ronaldo tornando-se o jogador com mais golos na Liga dos Campeões

Lionel Messi tornou-se no jogador com mais golos marcados na Liga dos Campeões ao serviço do mesmo clube, com 106. Antes da partida, o argentino estava empatado com Cristiano Ronaldo neste registo.

Neste sentido, deixou para trás o astro madeirense que, no passado mês de Maio, antes de deixar o Real Madrid, apontou 105 golos marcados pelos merengues, na Liga milionária.

Considerando que Ronaldo poderá terminar a carreira na Juventus será muito difícil o CR7 chegar a números semelhantes pelo mesmo clube.