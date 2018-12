Messi arrasa Levante e mantém Barcelona líder isolado em Espanha

Uma enorme exibição de Lionel Messi, autor de um ‘hat-trick’ e duas assistências, valeu hoje ao líder FC Barcelona uma goleada por 5-0 no reduto do Levante, em encontro da 16.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

No local onde o campeão ‘Barça’ sofreu a época passada a única derrota na prova, o argentino esteve imparável, ao fazer os passes para o uruguaio Luís Suárez abrir o marcador, aos 35 minutos, e para Gerard Piqué fechar, aos 88, e marcar aos 43, 47 e 60.

Messi, que passou a contar 14 golos e 10 assistências na Liga espanhola, em 14 jogos, e 20 golos e 12 assistências em 2018/19, em 19 encontros, apontou o seu primeiro tento após um passe em profundidade de Sergio Busquets, que o isolou.

Na segunda parte, Jordi Alba centrou da esquerda para o argentino ‘bisar’, após simulação de Suárez, que, depois, fez grande jogada na esquerda para o ‘hat-trick’ de Messi, embora tenha sido o chileno Arturo Vidal a fazer a assistência final.

O Levante, que havia vencido em casa o FC Barcelona por 5-4 em 2017/18, a 13 de maio, até começou muito bem e teve a primeira grande ocasião, num ‘tiro’ de Boateng à barra, mas acabou por sucumbir perante a arte do argentino.

Com este triunfo, o FC Barcelona segurou os três pontos de vantagem sobre o Sevilha e o Atlético de Madrid e os cinco face ao campeão europeu Real Madrid.

No primeiro encontro do dia, o Sevilha, com Daniel Carriço e André Silva os 90 minutos, venceu por 2-0 na receção ao Girona, com tento do argentino Ever Banega, aos 55 minutos, de penálti, e de Pablo Sarabia, aos 64.

Nos outros jogos, o Betis, com William Carvalho todo o jogo, venceu fora o Espanyol por 3-1, e o lanterna-vermelha Huesca impôs um empate a dois golos perante o Villarreal.